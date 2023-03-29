Erdoğan'ın ziyaret ettiği Destici'den ortak liste çıkışı. Bahçeli kendi listeleriyle seçime gireceklerini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Destici "Seçim sistemi elbette ki birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara büyük avantaj sağlıyor" dedi.

Erdoğan, saat 14.00 sularında Büyük Birlik Partisi Genel Merkezine geldi. Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti Destici ve partililer karşıladı.

Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

DESTİCİ: SEÇİM SİSTEMİ TEK LİSTE ALTINDA KATILANLARA AVANTAJ SAĞLIYOR

Destici görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Seçime gidilirken pek çok kesimin talepleri var. Bunların çoğu çözüldü" dedi.

Seçimlerle ilgili değerlendirme yaptıklarını söyleyen Destici, "Saha çalışmalarımızı kendisiyle paylaştık. Cumhur İttifakımız seçimlerin hem cumhurbaşkanlığı ayağını birinci turda kazanacak hem de Mecliste çoğunluğu elde edecektir" iddialarını öne sürdü.

Destici, şöyle devam etti:

"Bu seçim sistemi elbette ki birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara büyük avantaj sağlıyor. Şu anda 4 siyasi partimiz de kendi ayrı listelerini hazırlıyorlar ve biz BBP olarak 81 ilde kendi adaylarımızla girecek şekilde seçime hazırız. Ama şu gerçeği bırakıyorum; ortak listeye girildiğinde büyük imkan sağlayacaktır."

DÜN DE YENİDEN REFAH PARTİSİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Yeniden Refah Partisi merkezinde ziyaret etmişti. Erbakan, "AKP listelerinden seçime girecek adayımız yok" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Twitter'da yaptığı açıklamada ortak liste iddialarını reddederek MHP’nin kendi amblemi ve adaylarıyla seçime gireceğini açıklamıştı.

DEVLET BAHÇELİ SEÇİMLERE KENDİ ADLARI VE LİSTELERİYLE GİRECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Bahçeli, AKP ile ortak listeyle seçime girecekleri iddialarına ilişkin dikkati çeken bir açıklama yaptı.

MHP'nin seçime kendi logosu ve adaylarıyla gireceğini bildiren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında dikkati çeken bir çıkışta bulunan Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır" ifadelerini kullandı.