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Şener Üşümezsoy İstanbul’un burnunun dibinde olan deprem için açıklama yaptı... Büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Bugün Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depren akıllara “Büyük İstanbul depremini tetikler mi?” sorusunu getirdi. Deprem Bilimci Şener Üşümezsoy Ereğli açıklarındaki depremin ardından Yeniçağ’a konuştu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 17:16
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Ereğli'deki deprem İstanbul depremini tetikler mi

Şener Üşümezsoy İstanbul’un burnunun dibinde olan deprem için açıklama yaptı... Büyük İstanbul depremini tetikler mi?
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Kandilli Rasathanesi verisine göre saat 11.36’da Marmara Denizi’nde 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. İstanbul’un burnunun dibinde olan bu deprem akıllara beklenen büyük Marmara depremini getirdi. Deprem Bilimci Şener Üşümezsoy Ereğli açıklarındaki depremi Yeniçağ’a değerlendirdi.

Ereğli açıklarındaki fayların Tekirdağ Silivri fayı olduğunu belirten Üşümezsoy, “Bu fay aslında 1912'de kırılmıştı. Ondan beri de orada crip dediğimiz enerjisinin yarısını boşaltıyor ve bu boşaltma anında depremler yapıyor.” dedi.

“Bir de Ereğli'nin, o fayın kuzeyinde bir kesim var. Orada bazı depremler oluyor.” diyen Üşümezsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEYEN BİR ŞEY YOK’

“Ama bunlar Marmara depremi ile ilgisi olan faylar değil. Özellikle Ereğli sırtında olan depremlerde fay sürekli enerji boşalttığı için bunlar crip dediğimiz depremler. Bunlar bir risk taşımıyor o anlamda. Dolayısıyla büyük Marmara depremini tetikleyen bir şey yok. “

Daha önce Yeniçağ'a yaptığı açıklamaları anımsatan Üşümezsoy, “Marmara'da risk taşıyan yegane fay Kumburgaz çukurundaki fay. O da 40 kilometreden uzun değil. 10 kilometre derinlikte. 6.5'ten büyük deprem yapamaz. Orada 7'lik depremler diyenler de 20 kilometrelik fayı daha doğuya uzatarak bir risk olduğunu söylüyorlar. O ikinci fayda da risk yok.” diyerek sözlerini noktaladı.

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