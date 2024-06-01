Ergin Ataman Ancelotti'nin kabusu oldu

Avrupa'nın en büyük futbol organizsayonu olan Şampiyonlar Ligi'nde final günü geldi çattı.

TSİ 22.00'de Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele için nefesler tutulurken Carlo Ancelotti basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL BİR YERİ VAR"

Real Madrid ve Milan'ın kendisi için özel olduğunu söyleyen Ancelotti, "Ben bir Real Madrid taraftarıyım. Çalıştığım yeri gerçekten seviyorum. Birçok kulüpte oynadım ve antrenman yaptım ama Real Madrid ve Milan’ın benim için özel bir yeri var" dedi.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

Basketbolda kaybedilen Euroleague finaline atıfta bulunan Ancelotti, "Ben bir Real Madrid taraftarıyım. Örneğin son zamanlarda basketbol izlerken çok acı çektim" ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN KABUSU OLDU

Almanya'da Real Madrid - Panathinaikos arasında oynanan Euroleague finalinde İspanyol ekibi uzun süre maçı önde götürmüş ancak Ergin Ataman ve öğrencileri tarihi bir geri dönüş yaparak 95-80 galip gelmişti.