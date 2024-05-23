Ergin Ataman ateş püskürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman ateş püskürdü

Panathinaikos takımının başantrenörü Ergin Ataman, Almanya'da Fenerbahçeli taraftarlarla tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başantrenörü Ergin Ataman, Almanya'da Fenerbahçe ile oynayacakları EuroLeague Final Four yarı final maçı öncesi kalacakları otelin önünde Fenerbahçeli taraftarlarla tartışmıştı.

Ataman, küfürlü tezahüratta bulunan gruba karşılık verince ortalık karışmış, Alman polisi olaya müdahale etmişti.

Ataman, yarınki maç öncesi bugün basın toplantısı düzenledi.

Yaşanan olayla ilgili bir soru üzerine Ataman şunları söyledi:

"Dün yaşananlarda beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu basın toplantısında, küçük insanların yaşattığı şeyler hakkında konuşmak istemiyorum. Bu kişiler, Fenerbahçe camiasını temsil etmiyor, 10-15 kişilik provokatör bir gruptu. Fenerbahçe'ye ve taraftarlarına çok büyük bir saygım var. Bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim."

Ergin Ataman ayrıca, "Oyuncularıma, Panathinaikos'un tarihine inanıyorum. Kendimle, oyuncularımla gurur duyuyorum. Herkes 7. yıldızı bekliyor, ben de bunun sözünü verebilirim. EuroLeague kupası OAKA'ya gelecek" dedi.


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