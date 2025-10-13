Yunanistan Basketbol Ligi'nde Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Olympiakos deplasmanından 90-86 mağlup oldu.

Panathinaikos'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman 8 sayıda kaldı. Maçın en skorer ismi ise 22 sayı atan Olympiakos oyuncusu Vezenov oldu.

Maç sonrasında açıklama yapan Ergin Ataman, sakatlığını bulunan Nunn’un yokluğu hissettiklerini söyledi.

"Ama takım sadece Nunn’dan ibaret değil, böyle maçları kazanabilmek için diğer oyuncuların da sorumluluk alması gerekiyor" diyen Ataman, "Her iki takım da elinden geleni yaptı. Bizim açımızdan kalite olarak iyi bir maç değildi" ifadelerini kullandı.

Oyuncularını eleştiren Ataman, "Bazı oyuncularımızdan beklenen performansı alamadık. Osman, Grant, Mitoglou ve Rogkavopoulos’un birçok boş şutu kaçırdık. Ayrıca son dakikada skor 86-84 iken Sloukas’ın kritik şutunda da isabet bulamadık. Galibiyet için birçok fırsatı değerlendiremedik" dedi.