Ergin Ataman için devreye girdi

Kaynak: AA
Ergin Ataman için devreye girdi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ergin Ataman'a, Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçı sonrası rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kalmasından dolayı destek açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

"TEHDİT EDİLDİM"

Dün akşam oynanan Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söylemişti.

"TÜRK VATANDAŞIYIM"

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman, “Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız."

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