Ergin Ataman sonunda başardı

THY EuroLegaue 31. Mücadelesinde Panathinaikos sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Oaka Altion Spor Salonu’nda oynanan maçta yeşil-beyazlılar rakibini 89-81 mağlup etti.

Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn attığı 22 sayı ile galibiyetin önemli mimarlarından biri oldu.

Bu sonuç ile birlikte 51 puana yükselen Panathinaikos Barcelona’yı geçerek 2. Sıraya yerleşti.

Barcelona’ya karşı oynanan üst üste 10 maçı da kaybeden Yunan ekibi böylece Ergin Ataman yönetiminde bu seriyi de bozmuş oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Ergin Ataman maça dair “İlk yarı çok hata yaptık. İyi oynamadık. Kolay sayılar verdik ve ribaund alamadık. Bunu soyunma odasında konuştuk. Son çeyrekte Sloukas ve Nunn ile iyi hücum ettik. OAKA’da 16 sayıdan geri dönem ihtimaliniz her zaman vardır. Barcelona şu ana kadar ikinci sıradaydık. Artık biz ikinci sıradayız. 8 sayıdan daha fazla kazanabilirdik. Ancak yine de genel averajda 43 sayı üstünlüğümüz var. Kalan üç maç öncesi bu büyük avantaj. Bizim için çifte zafer.” ifadelerini kullandı