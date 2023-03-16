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Ergin Ataman: Oyunun kontrolünü kaybettik

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Partizan mağlubiyeti konuştu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 23:25
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Ergin Ataman'dan flaş açıklamalar

Ergin Ataman: Oyunun kontrolünü kaybettik
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Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibine 97-84 yenildikleri maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü kaybettiklerini söyledi.

"OYUNUN KONTROLÜNÜ KAYBETTİK"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, "Maça iyi başladıktan sonra çok fazla top kaybı yaptık. Oyunun kontrolünü kaybettik. Daha sonra onlara kolay basket imkanı verdik. Yaptığımız top kayıplarıyla 16 sayı buldular.
İkinci yarıda maçın dengesini kaybettik. Zor şutlarda isabet bulmayı başardılar. Rakibimiz çok önemli bir galibiyet aldı. Onları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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