Ergin Ataman'dan Sırbistan itirafı: "İzlemedim"

Avrupa Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başlayan A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ergin Ataman, turnuvanın favorisi olarak gösterilen Sırbistan ile oynayacakları maçı hiç düşünmediğini itiraf etti.

"ŞU ANDA SIRBİSTAN'I ÖNEMSEMİYORUM"

Ergin Ataman, "Hiçbir şekilde Sırbistan maçını düşünmüyorum. Önce Çekya, Portekiz ve Estonya maçlarını kazanalım sonra Sırbistan maçına bakarız. Grupta birinci bitirmek çok büyük bir avantaj ama önümüzdeki 3 maçı kazanırsak grubu 2. bitirmeyi yüzde 90 garantilemiş oluruz. O yüzden şu anda Sırbistan'ı önemsemiyorum. Sırbistan maçını da dün izlemedim." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN A GRUBU'NDA KALAN MAÇLARI

EuroBasket 2025'te A Grubu'nda mücadele eden 12 Dev Adam'ın maç programı şöyle:

Türkiye - Çekya 29 Ağustos Cuma / 14.45

Türkiye - Portekiz 30 Ağustos Cumartesi / 21.15

Türkiye - Estonya 1 Eylül Pazartesi / 14.45

Türkiye - Sırbistan 3 Eylül Çarşamba / 21.15