Ergin Ataman'ın öğrencisi EuroLeague’de ilk haftanın MVP’si seçildi

EuroLeague'de ilk hafta geride kaldı. Organizasyonun resmi açıklamasına göre haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Panathinaikos AKTOR’un ABD’li guardı Kendrick Nunn oldu.

NUNN’DAN MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Almanya temsilcisi Bayern Münih’i 87-79 mağlup etti. Bu karşılaşmada sahneye çıkan Nunn, 21 sayı ve 10 asistle “double-double” yaparak galibiyetin mimarı oldu. Tecrübeli oyuncu ayrıca istatistiklerine 3 ribaunt ekledi.

29 VERİMLİLİK PUANI

Haftayı 29 verimlilik puanıyla kapatan Nunn, performansıyla ligin ilk haftasında en dikkat çeken ismi oldu. 30 yaşındaki skorer, EuroLeague’de üçüncü sezonunu geçirirken, kariyerinde 6. kez “haftanın MVP’si” unvanını kazandı.