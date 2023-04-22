Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu. Yunan basını açıkladı

Anadolu Efes ile sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Ergin Ataman'ın, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaştığı ortaya çıktı.

Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu. Yunan basını açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalamak için anlaştığı iddia edildi.
Yunan yayın organı SDNA'daki "Magic Euroleague" programında ortaya atılan iddiaya göre; Ergin Ataman ile bir görüşme gerçekleştiren Panathinaikos yöneticileri, Türk başantrenörle iki yıllık sözleşme için el sıkıştı. 57 yaşındaki çalıştırıcı sezonu tamamlar tamamlamaz Atina'ya giderek takımın başına geçecek.

İŞARETİ VERMİŞTİ

Ergin Ataman, Monaco karşılaşmasının ardından "Başkanımızla bu hafta içinde konuştuk. Net bir kararımız yok ama bu sezon çok yıprandık. Sporda geçmişte yapılanları tarih yazacaktır ama bugün açısından başarısızız. Onun için belki de sezon sonunda herkes için bir değişim gerekebilir." diye konuşmuştu.

YUNAN BASININ A AÇIKLAMIŞTI

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Yunan medyasına verdiği röportajında ise, Anadolu Efes'ten ayrılması halinde ilk tercihinin Panathinaikos olacağını söylemişti.

Panathinaikos'la görüştüğü iddialarını da doğrulayan Ataman, "Şu anda söyleyebileceğim tek şey konuyla alakalı iyi hislerimin olduğu, eğer Anadolu Efes'ten ayrılırsam, Panathinaikos ilk tercihim olacak. Eğer Panathiakos'a gidersem oranın yeni Obradovic'i olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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