Ergün Hiçyılmaz kimdir? Ergün Hiçyılmaz öldü mü?

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ERGÜN HİÇYILMAZ KİMDİR?

Metin Turan, gazetecilik kariyerine 1960 yılında Eskişehir İç Anadolu Gazetesi'nde başlamıştır. Kariyeri boyunca birçok önemli gazetede çalışmış, yazıları ve gazetecilik anlayışıyla kendini kanıtlamıştır. Akşam, Yeni Sabah, Yeni İstanbul, Fotospor, Tercüman, Güneş, Nokta, Yankı, Sabah gibi tanınmış gazetelerde görev almıştır.

Yazarlık kariyerinin yanı sıra, Metin Turan aynı zamanda Yaprak Dergisi'ni de yayınlamıştır. Şiir ve öyküleri ise Varlık, Hisar gibi önemli dergilerde yayınlanmıştır.

Metin Turan, gazetecilik alanındaki başarıları nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD gibi kuruluşlardan toplamda 27 kez başarı ödülü almıştır. Ayrıca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin spor yazarlığı dalında Yılın Gazetecisi Ödülü'ne layık görülmüştür.

Spor alanında yazdığı kitaplarla da tanınan Metin Turan, Türk Spor Tarihi, Sporun Yapısal Analizi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Atatürk'ün Gençlik ve Spor Politikası gibi eserlere imza atmıştır. 1993 yılında Altın Kitaplar Ödülü'nü kazanmıştır.

Ayrıca, Osmanlı dönemine ait incelemelerini içeren eserleri ile de dikkat çeken Metin Turan'ın kitapları arasında Teşkilat-ı Mahsusa, Başverenler/Başkaldıranlar, Esir Kampları, Gizli Servisler, Beni Toprağıma Gömün, Meyhaneler, Çerkez Ethem, Çerkez Ethem ve Bolşevik Taburu, Silahım ve Namusum Üzerine Yemin Ederim, İpsiz Recep, Büyük Sığınak, Son İstanbullu, Karakol Teşkilatı gibi başlıklar yer almaktadır.

Metin Turan, Türkiye'de ilk sesli kitabın yazarı olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca, çeşitli öğrenim kurumlarında öğretim üyeliği yapmış ve sürekli basın kartı sahibi olmuştur. İki çocuk babası olan Metin Turan, Türk gazetecilik dünyasına uzun yıllar boyunca önemli katkılarda bulunmuş ve birçok alanda ödüllere layık görülmüştür.