Erhan Yazıcıoğlu'nun sağlık durumunu doktoru açıkladı. Ayağı kesilmekten kurtarılmıştı

Diyabet hastalığı nedeniyle ayağı son anda kesilmekten kurtarılan usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu’nun sağlık durumunu doktoru açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erhan Yazıcıoğlu'nun sağlık durumunu doktoru açıkladı. Ayağı kesilmekten kurtarılmıştı

1995 yılında tiroid kanserine yakalanan ve doktor hatası nedeniyle ses tellerinden birini kaybeden Erhan Yazıcıoğlu’nun geçtiğimiz aylarda da diyabet nedeniyle ayağı kesilmekten son anda kurtarılmıştı.

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Yıllardır tiroid kanseriyle mücadele eden ünlü tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu, son günlerde diyabet nedeniyle zor günler geçiriyordu.

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Diyabet hastalığı yüzünden iki yıldır birçok doktor ve profesör tarafından ayağı kesileceği söylenen Erhan Yazıcıoğlu, iki aylık tedaviyle ayağı kesilmekten kurtarılmıştı. Yazıcıoğlu, önceki gün sağlık kontrolü için hastaneye gitti.

"TURP GİBİ MAŞALLAH"

Yazıcıoğlu’nun doktoru Anıl Şen, sosyal medya hesabından usta tiyatrocu ile fotoğrafını paylaşarak “Sevgili abim, Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu kontrolleri için geldi. Turp gibi Maşallah” notuyla sevenlerine güzel haberi verdi.

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"BENİM PARAMI HASTALIKLAR YEDİ"

1995 yılında tiroit kanserine yakalanan oyuncu, doktor hatası nedeniyle ses tellerinden birini kaybetmişti. Yazıcıoğlu katıldığı bir programda bu konuyla ilgili olarak şöyle konuşmuştu:

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Tabii ki kırgınım. Hayatımı engelledi. O yıl Kanal D ile büyük bir anlaşma yapma aşamasındaydım. 8 ay konuşamadım. Dünyanın her yerine götürdü beni Müge'm. Hepsi 'Sesiniz gitti, oyunculuk yapamazsınız' dedi. Ama ben 'Yapacağım' dedim ve yarım bıraktığım oyuna devam ettim. Tabii ki tam gelmedi ama 'O ses gelecek' diye balkonda bağırdım. 14 yıl sürdü kanser tedavim, hiç pes etmedim. 1 milyon dolar harcadım, 9 evimi sattım. Benim paramı hastalıklar yedi, ne kadınlar ne de kumar...

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