Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yeni varyantı Eris için korkulan oldu. Sars-Cov-2'nin Omicron varyantından türediği söylenen Eris varyantı İngiltere’de hızla yayılıyor. Peki, Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?

Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?

Omicron varyantından türeyen Eris virüsü hakkında uzmanlar Kovid kadar baskın olabileceğini söylerken Eris varyantına dair pek çok ayrıntı araştırılıyor. Peki, Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?

İngiltere’de etkili olmaya başlayan Eris virüsü hızla yayılmaya başlamasının ardından belirtileri araştırılmaya başlandı. İngiltere’de her 7 vakadan 1’isinde görülen ve Eris adı da verilen alt varyantın Sars-Cov-2'nin Omicron varyantından türediği ifade ediliyor. Özellikle İngiltere'de panik yaratan varyant, ülkedeki her 7 COVID vakasından birinde görülüyor.

Bilimsel adı EG.5.1 olan bu alt varyant Eris, ilk kez 31 Temmuz'da tespit edilmişti. Ancak esasen mayıs ayının sonlarına doğru yayılmaya başladığı düşünülüyor.

Hastalık, kötü hava koşulları ve bağışıklığın zayıflamasıyla birlikte hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı.

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı.

Eris varyantı Dünya Sağlık Örgütü hastalığa ‘’EG.5.1’’ tanımlaması yapmaktadır.

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eris virüsünün ana semptomları, yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir.

Eris varyantı belirtileri; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir.

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