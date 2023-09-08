Eris varyantında ilk vaka görüldü. Bakan Koca Türkiye'de görülmedi demişti

Fahrettin Koca’nın “Eris varyantına henüz rastlanmadı” açıklamasının ardından Altan Sancar, Eris varyantına ailece yakalandıklarını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Eris varyantında ilk vaka görüldü. Bakan Koca Türkiye'de görülmedi demişti

Editör : Özlem Kıral

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vakalarında tekrar artış olup olmadığı ve Eris varyantına ilişkin soru üzerine, “Omicron’un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı.” açıklamasını yapmıştı.

Ancak Altan Sancar, Eris varyantına yakalandığını açıkladı.

screenshot-7-001.png

“AİLE BOYU YAKALANDIK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancar, Covid-19’un her varyantına yakalanmış biri olarak, Eris’i boş geçemezdim. Aile boyu yakalandık, ilk yakalandığımız ve aşısız olduğumuz dönem kadar ağır geçiyor. CRP değerini yükseltecek kadar ağır geçiyor. Geçti, gitti sandığımız koronavirüs hala aramızda yayılmaya devam ediyor. ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA ‘ERİS’E RASTLANMADI’ DEMİŞTİ

Fahrettin Koca’nın Eris varyantına rastlanmadığına ilişkin açıklamasının tamamı şu şekilde;Omicron’un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron’dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız.”

748994image1.jpg

İlgili Haberler
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'ya yeni varyant cevabı
Sağlık Bakanı Koca’dan eris varyantı açıklaması
Eyvah! Korona hortladı maskeli günler başlıyor. Mehmet Ceyhan "Türkiye'ye girmemesi mümkün değil"
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Son Haberler
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti Sağlık
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
iPhone kullananlar dikkat. Güncelleme yapmayan cihazlar tehlikede Teknoloji - Otomotiv
iPhone kullananlar dikkat. Güncelleme yapmayan cihazlar tehlikede
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü Güncel
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı Güncel
Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı
ABD Açık'ta 19 yaşındaki Gauff finale çıktı Spor
ABD Açık'ta 19 yaşındaki Gauff finale çıktı
Kamerun’da ayrılıkçıların saldırısında 3 kişi öldü Dünya
Kamerun’da ayrılıkçıların saldırısında 3 kişi öldü