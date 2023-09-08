Eris varyantında ilk vaka görüldü. Bakan Koca Türkiye'de görülmedi demişti

Editör : Özlem Kıral

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vakalarında tekrar artış olup olmadığı ve Eris varyantına ilişkin soru üzerine, “Omicron’un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı.” açıklamasını yapmıştı.

Ancak Altan Sancar, Eris varyantına yakalandığını açıkladı.

“AİLE BOYU YAKALANDIK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancar, “Covid-19’un her varyantına yakalanmış biri olarak, Eris’i boş geçemezdim. Aile boyu yakalandık, ilk yakalandığımız ve aşısız olduğumuz dönem kadar ağır geçiyor. CRP değerini yükseltecek kadar ağır geçiyor. Geçti, gitti sandığımız koronavirüs hala aramızda yayılmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA ‘ERİS’E RASTLANMADI’ DEMİŞTİ

Fahrettin Koca’nın Eris varyantına rastlanmadığına ilişkin açıklamasının tamamı şu şekilde; “Omicron’un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron’dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız.”