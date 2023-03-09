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Erişim engeli gelen Martı’nın kurucusu: Dün New York Borsası’nda Türk bayraklarıyla karşılandık, bugün Adliye’de taksi baronlarıyla savaşıyoruz

Martı Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, Martı'ya gelen yasaklamaya ilişkin, "Dün New York Borsası’nda Türk bayraklarıyla karşılandık, bugün Çağlayan Adliyesi’nde taksi baronlarıyla savaşıyoruz." dedi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:26
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Erişim engeli gelen Martı’nın kurucusundan flaş açıklama

Erişim engeli gelen Martı’nın kurucusu: Dün New York Borsası’nda Türk bayraklarıyla karşılandık, bugün Adliye’de taksi baronlarıyla savaşıyoruz
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İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın açtığı dava kapsamında "Martı TAG" ve Martı Motosiklet" uygulaması ve internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan Martı Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, kararı “Dün New York Borsası’nda Türk bayraklarıyla karşılandık, bugün Çağlayan Adliyesi’nde taksi baronlarıyla savaşıyoruz.” sözleriyle eleştirdi.

“Biz haklı olduğumuzu biliyoruz ve Türk adaletine yüzde 100 güveniyoruz.” diyen Öktem, “MartıTAG, karayolları trafik kanununun 87. Maddesindeki “Hatır Taşımacılığını” yapıyor. Yüzde 100 yasal. Biz TAG’dan bugüne kadar ne bir ücret aldık ne bir gelir sağladık.” ifadelerini kullandı.

"BUNLAR YÜZÜNDEN KARISINI DOĞUMA YETİŞTİREMEYEN İNSANLAR VAR"
Güçlerini İstanbul’dan aldıklarını söyleyen Martı CEO’su, “İstanbul trafiğine çözüm üretmeye çalışıyoruz ama karşımızda başını taksi baronlarının ve Eyüp Aksu’nun çektiği çıkar grupları var ve bunlar sadece bize değil İstanbulluya da savaş açmış durumdalar. Bunlar yüzünden karısını doğuma yetiştiremeyen insanlar var. Bunlar yüzünden anasını babasını hastaneye götüremeyen insanlar var. Bunlar yüzünden sınavı kaçıran öğrenciler var.” şeklinde konuştu.

"HİZMETİMİZİ EYÜP AKSU'YA YEDİRMEYİZ"
“Taksi baronlarının”, taksi şoförlerine scooter kullanıcıları ezmeleri yönünde direktif verdiğini iddia eden Öktem, “Ağzı burnu dağılanlar var. Bu kabul edilebilir bir şey değil, bu artık kepazelik!” dedi.

Türkiye’de 7,5 milyon Martı kullanıcısı olduğunun altını çizen Alper Öktem, “TAG sürücü sayısı, taksici sayısından iki kat fazla. Ayrıca İstanbullunun bize desteği, İstanbullunun bu kanseri tanımasını IPSOS’un anketiyle anlattım. İstanbul’un yüzde 85’i taksi sorunu var diyor. Bu insanların yüzde 81’i taksi sorununu çözecek kişiye oy vermek istiyorum diyor. Biz Martı ile gurur duyuyoruz. Martı kurumsal bir şirket. Türkiye’yi dünya liginde temsil ediyor. Bu hizmetimizi, TAG’ı birkaç taksi baronuna ve Eyüp Aksu’ya yedirmeyiz!” diyerek sözlerini noktaladı.
 

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