Erişim engeli getirilmişti! Boykot internet sitesi yeniden yayında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’ta Saraçhane mitinginde boykot listesini açıklamış, ertesi gün ‘boykotyap.com’ adlı internet sitesi kurularak yayına alınmıştı.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla websitesinin erişime engellendiği açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın ‘boykotyap.com’ adlı internet sitesine erişim engeli getirilmesinin ardından yeniden yayına alındığını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın’ın açıklaması şöyle:

Halkı görmeyenleri biz de görmeyeceğiz!

“Arkadaşlar! Ufak bir değişiklikle,

Arkadaşlar! Ufak bir değişiklikle,



???? https://t.co/YPQN7nKxSh yayında.



Tüketim gücünü direnişe dönüştür.



Halkı görmeyenleri biz de görmeyeceğiz!#İmamoğluMilleteEmanet pic.twitter.com/WBxjzTrNUZ