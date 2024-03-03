Erkan Baş genel başkanlığı bırakıyor mu? TİP'ten açıklama geldi

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Erkan Baş genel başkanlığı bırakıyor mu? TİP'ten açıklama geldi
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Gebze ilçesinden belediye başkanı adayı olmasının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. TİP’in Kadıköy adayı ve MYK üyesi Doğan Ergün, Baş'ın seçimleri kazanması halinde genel başkanlığı bırakacağını açıkladı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere bir aydan az bir zaman kaldı.

Partiler ve adaylar seçim çalışmalarına hız verirken, seçim sonuçlarının en çok merak edildiği noktalardan biri de şimdiden Gebze oldu.

Türkiye işçi Parti (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın ilçe belediye başkanı olarak açıklanmıştı. Baş'ın adaylığı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel destekleyeceklerini açıklarken ve DEM Parti ise aday çıkarmayarak örtülü destek verdi,

Son seçimleri AKP'nin kazandığı ilçede nasıl bir sonuç alınacağı merak ediliyor.

Bir parti liderinin bir ilçeden belediye başkanı aday olması da bir ilk olurken; Baş'ın kararı bazı kesimler tarafından tartışmaya açılmıştı.

erkanbas.jpgERKAN BAŞ GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR MU?

Baş'ın adaylığıyla ilgili TİP’in Kadıköy adayı ve MYK üyesi Doğan Ergün'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazete Duvar'a konuşan Ergün, “Erkan Baş, Gebze’de seçilirse bırakacak mı genel başkanlığı?” sorusuna yanıt verdi.

Ergün, şu ifadeleri kullandı;

“Aynen öyle. Bunlar tartışıldı zaten. İlk defa böyle bir şey olduğu için tabii ki doğal olarak partideki yetkili kurullarda da ‘Burada ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?’ veya ‘Bu doğru bir yaklaşım mı?’ gibi tartışmalar tabii ki oldu. Sonuçta bu bir tercih meselesi olacak. Yani parti meclisi yine oturacak, konuşacak, karar alacak. Ama Gebze'de belediye başkanlığını kazandığımız takdirde, ‘Yok ben bunu yapmam’ diyebileceğimizi zannetmiyorum. Türkiye siyasetinde emekçilerin ağırlığının artırılabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

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