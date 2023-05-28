Erkan Baş ‘Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek’

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, AA ve ANKA haber ajansları tarafından sandıkların yüzde 99'unun açıldığı bildirildi.

Erkan Baş ‘Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek’

Seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 52 oy alarak seçimi kazandı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, örgütlü güçlerini büyüteceklerini, emekçileri birleştireceklerini ve sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacaklarını belirtti.

Ayrıca, hiçbir çabanın boşa gitmeyeceğini vurgulayarak mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medya hesabından şunları ifade etti “Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek. Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!”

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