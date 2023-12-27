Erkan Baş ve TİP'li vekiller oturma eğlemine başladı. Çağlayan'da Can Atalay bekleyişi

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Erkan Baş ve TİP'li vekiller oturma eğlemine başladı. Çağlayan'da Can Atalay bekleyişi
AYM’nin gerekçeli kararına rağmen hakkında hala tahliye kararı verilmeyen Can Atalay için TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP’li vekiller oturma eylemine başladı.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklamasının ardından gözler Atalay hakkında günlerdir kararını veremeyen 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

Avukatlar günlerdir Çağlayan Adliyesi'nde yatıp kalkarken, mahkeme heyeti ise sessiz sedasız herhangi bir karar açıklamadan adliyeyi terk ediyor. Bugün AYM'nin bir kez daha gerekçeli karar vermesi sonrası Çağlayan Adliyesi’nde bekleyen avukatlar ve partililer tahliye kararının hala çıkmamasına tepki gösteriyor.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP üyeleri ve avukatlar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sabah saatlerinden bu yana Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki tahliye kararını uygulamamasını protesto etmek için oturma eylemine başladı.

“TAHLİYE KARARI ÇIKANA KADAR OTURMA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEĞİZ”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, tahliye kararı çıkana kadar oturma eylemini gerçekleştireceklerini dile getirerek, “Anayasanın ayaklar altına alınmasını, seçilmiş milletvekilinin tutsak edilmesini kabul etmeyen tüm siyasi partileri ve tüm yurttaşlarımızı adliye önüne çağırıyoruz” dedi.

İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU İŞLİYOR

Mahkeme heyetine tepki gösteren TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri’nin korkakça davrandığını ve Mahkemenin hürriyeti tahdit suçu işlediğini iddia etti.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil açıklamasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin sabah saatlerinden itibaren kendilerini odaya kapattıklarını belirterek,

“8 saattir kendilerini odaya kapattılar. Kalemin de bir bilgisi yok, bizim de bir bilgimiz yok. 5 ayın üstüne, 5 gün üstüne hürriyeti tahdit suçu işlemeye 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri devam ediyor. Bunun adı korkaklıktır, bunun başka adı yok. İnsan biraz utanır, ben avukat olarak utanç içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

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