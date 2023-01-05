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Erkan Kolçak Köstendil'in baba itirafı yürekleri yaktı

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, konuk olduğu Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' programında babasıyla ilgili anılarını anlattı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:48
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Erkan Kolçak Köstendil'den baba itirafı! Herkesi hüzünlendirdi

Erkan Kolçak Köstendil'in baba itirafı yürekleri yaktı
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Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Babanı erken yaşta kaybettin" sözleri üzerine Köstendil babasını anlattı. 

Erkan Kolçak Köstendil, "Babayı kaybetmenin yaşı yok. Dün olsa yine erken kaybettim derdim. Ben 20 yaşındaydım, ama 6 yaşında kaybetmiş bir çocuk, ne erken yaşı diyebilir. Sağ olsaydı şu anda ve dün vefat etseydi, erken kaybettim derdim, doyulmaz çünkü. Kendi çocuğun olduğu zaman, hadi ya baba bu kadar seviyor muydun beni ya, bu kadar seviyordun diye düşünüyorsun! Çocuğun olunca anlarsın diyorlar ya, maalesef öyle oluyor. Benim babam çok yoğun bir insandı döneminde Osmangazi Belediye Başkanı Yardımcısıydı, Fen İşleri Müdürü'ydü; deli gibi çalışan bir adamdı, hep çok yoğundu ve bizim Bursaspor'da idmanlarımız uzaktaydı, 40 dakika falan gidersin yani. Her idman kale arkasından gelir idmanı izler, işine geri dönerdi. Şu an anlayabiliyorum, ne büyük bir olay..." cümleleriyle babasına olan özlemini ve sevgisini dile getirdi. 
 

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