Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren açıklama: İstese döver beni

Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'de görüntülendi. Keyfinin yerinde olduğu gözlenen ünlü oyuncu, yanındaki arkadaşlarına ve gazetecilere takılmadan edemedi.

Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren açıklama: İstese döver beni

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün sette çalışan arkadaşları ile birlikte Cihangir'de kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, gazetecilere bir arkadaşı ile el ele poz verdi.

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Köstendil, arkadaşına takılarak; ''Kalıba baksanıza, dövmek istese döver beni. Beni dövmesin diye tek plan bütün filmleri çekmeye çalışıyorum. Şaka bir yana arkadaşlarımız ile oturuyoruz. Yeni neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Sürekli bir araya geliyoruz çünkü onlarla çalıştığımız zaman her şey çok kolay oluyor'' dedi.

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'İNŞALLAH ŞAMPİYON OLUP GELECEĞİZ'

Bir turnuvaya davetli olduğunu ve Rusya'ya gideceğini söyleyen Köstendil, ''Oranın devlet televizyonu turnuvayı canlı yayınlayacakmış. Üç eski futbolcunun ve sanatçıların olduğu bir kadro olacak sanırım. Bundan üç sene önce de katılmıştık. İnşallah şampiyon olup geleceğiz. Neticede milli bir forma" dedi.

Gazetecilerle şakalaşan ünlü isim, "Hep beraber Cihangir'de tur atacağız. Nejat İşler ile turlarız burada kupayla. Biz bize yeteriz zaten. Sizlere kolay gelsin, ünlüler sapıtsın inşallah. Size de iş olsun'' diyerek kahkaha attı.

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