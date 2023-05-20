Erkan Kolçak Köstendil'e Rusya'dan teklif

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Önceki akşam Cihangir’deki bir mekânda arkadaşlarıyla sohbet eden Erkan Kolçak Köstendil, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"O HABERLER YALAN"

Erkan Kolçak Köstendil "Hakkımda haberler var, şehirden kaçıp Zekeriyaköy’e taşındığıma dair. Bu haberler doğru değil. Ben Cihangir’den taşınalı 5 yıl oldu ama başka bir yere taşındım" dedi.

Erkan Kolçak Köstendil ayrıca, "Rusya'da düzenlenecek olan bir futbol turnuvasına davetliyim. Üç profesyonel oyuncu var. Geri kalanların sanatçılardan oluşacağı bir turnuva olacak. Ben de katılıyorum, çok heyecanlıyım. İzleyicilere naklen yayın yapılacak" ifadelerini kullandı.

