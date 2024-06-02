Erkan Petekkaya Erdoğan'a seslendi. Sizin bilmediğiniz şeyler var

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Instagram hesabı üzerinden Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesinde yaşananları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak için bir çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'na "Ülkemizin içinde boğuştuğunuz birçok sorun olduğunu biliyoruz. Ama Göcek, bizim ülkemizin bir cenneti ve gözbebeği. Bazı firmalar, MUÇEV ile birlikte Göcek'teki yerlileri ve gerçek toprak sahiplerini çeşitli hilelerle kandırmaya çalışıyor. Ellerindeki tüm serveti, sevgiyi ve memleketlerine duydukları saygıyı yok ediyor." dedi.

"SİZDEN RİCA EDİYORUM..."

Petekkaya, Göcek sahilindeki tekneciler ve gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyor ve onların adına Cumhurbaşkanı'ndan yardım talep ediyor. "Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor. Göcek'teki tüm tekne sahipleri ve gerçek sahipler için sizden yardım rica ediyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

"AMERİKALILARIN KIZILDERİLİLERE YAPTIKLARINI ŞİMDİ BURADA YAPIYORLAR"

Petekkaya, son olarak "Amerikalıların Kızılderililere yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar." ifadesiyle durumu vurguladı ve saygılarını iletti.