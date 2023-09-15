Erkan Petekkaya'dan romantik sürpriz. ‘Bizim 20’nci yılımız’

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ailesiyle birlikte tatile çıktı. Marmaris'te akşam yemeğine çıkan çiftin eğlenceli anları kameralara yansıdı.

Erkan Petekkaya, evliliklerinin 20. yılında eşine sürpriz yaptı.

Kenan Doğulu'nun 'Kandırdım' şarkısıyla eşine çiçek veren ünlü oyuncunun renkli anları büyük ilgi gördü.

Petekkaya, paylaştığı fotoğrafa ise "20 yıl... İyi ki varsın, teşekkür ederim" notunu düştü.

Çiftin romantik anları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

2003 yılında nikah masasına oturan çiftin Cem Cano Petekkaya adında bir oğlu var.