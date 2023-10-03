Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini boynundan bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da kan donduran bir olay yaşandı. Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediğini iddia ettiği annesini öldüren kadın daha sonra 10. kattan anlayarak intihar etti.

KAYNAK: DHA
Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini boynundan bıçaklayarak öldürdü

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Çaldıran mahallesinde Ayşe Alagöz (55), kızı Dilara Alagöz’ün (25) erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği ve cep telefonunu vermediği için tartışmaya başladı.

BOYNUNDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Dilara Alagöz, mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından yaraladı.

ankara.jpgKENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

Olayın ardından evden çıkan Dilara Alagöz, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 10 katlı inşaattan kendisini atarak intihar etti.

EVE GELEN BABA CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

Eczaneden eve dönen baba Hakkı Alagöz, evde eşinin cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekipler, Ayşe Alagöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Alagöz’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ankara1.jpgTELEFONUNDAN “ANNEMİ ÖLDÜRDÜM, İNTİHAR EDİYORUM” NOTU ÇIKTI

Olayın ardından ifadesi alınan baba Hakkı Alagöz, “Annemle beraber 15.00 sıralarında eczaneye gittik. Evde kızım ve eşim vardı. Saat 15.45 sıralarında tekrar eve geldiğimde, eşim mutfak kısmında yerde yatıyordu. Kızım evde değildi” dedi.

Hakkı Alagöz’ün annesi Ü.A. ise ifadesinde, “Gelinim, torunumun erkek arkadaşı olduğunu biliyordu ve görüşmelerini istemiyordu. Ayrıca torunum uyuşturucu kullanıyordu. Hem gelinimin hem de kızının psikolojileri bozuktu” diye konuştu.

Öte yandan olayın ardından Dilara Alagöz’ün telefonunda, “Annemi öldürdüm intihar ediyorum” şeklinde not olduğu ve aile üyelerinin telefon numaralarının ve olayın yaşandığı evin adresini yazdığı ortaya çıktı.

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