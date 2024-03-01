Erkek bebeği olan anne babalar dikkat. Uzmanlardan flaş uyarı geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Erkek bebeği olan anne babalar dikkat. Uzmanlardan flaş uyarı geldi
Prof. Dr. Murat Kemal Çiğdem, yenidoğanlarda görülebilen inmemiş testis veya kriptorşidizm ile ilgili soruları yanıtladı ve önemli bilgiler verdi.

Erkek bebeklerde yeni doğan döneminde testislerin skrotumda olmaması inmemiş testis olarak adlandırılır. Bu durum, erkek çocuklarda sık görülen bir sağlık problemidir ve ebeveynleri kaygılandırır. Yenidoğanın cinsel organları ve üreme yeteneği ile ilgili olan testislerin ilk muayenesinin doktor tarafından erken zamanda yapılması çok önemlidir. İnmemiş testis fark edilmezse testis fonksiyonu zarar görebilir.

Testisleri skrotumda bulunmayan çocuklara hızlı bir şekilde tanı konmalı ve tedavi edilmelidir.

“ERKEN DOĞAN BEBEKLERDE İNMEMİŞ TESTİS DAHA SIK GÖRÜLÜR”

Erkek çocuklarda testisler rahimde karın içinde gelişir. Sağlıklı bir erkek çocuğun testisleri 32 ila 34 haftalıkken skrotum denilen torbaya doğru iner. Ancak bazı bebeklerde bu süreç tamamlanmaz ve testisler torbaya inemez. İnmemiş testis oranına bakıldığında zamanında doğan bebeklerin %3'ünde, erken doğan bebeklerin ise %30'unda bu durum görülür.

Testislerin torbaya inmesi doğumdan sonra da devam edebilir ve skrotumda testisleri olmayan yenidoğanların %80'inde ilk 3 ay içinde testisler torbaya iner. 6 aylık bir bebeğin testisleri torbaya inmemişse artık inmez. İnmemiş testis ameliyatı 6 ay ile 1 yaş arasında yapılmalıdır.

“AİLEDE İNMEMİŞ TESTİS OLANLAR DİKKATLİ OLMALI”

Erkek çocuklarda inmemiş testisler hayatı tehdit etmez ama testislerin torbada olması erkek kimliğinin oluşması için psikolojik ve fiziksel olarak çok önemlidir.

Yapılan araştırmalar, inmemiş testisin ailesel özelliklerle ilgili olabileceğini göstermektedir. Bir aile bireyinin inmemiş testis hastası olması, diğer bireylerin de bu hastalığa yakalanma riskini artırır.

Ailede inmemiş testis öyküsü olanlar, çocuklarını uyurken ve banyo yaparken kontrol etmeli, testislerin torbada olup olmadığına bakmalıdır. Eğer ebeveynler testislerin torbada olmadığını fark ederlerse en kısa zamanda doktora başvurmalıdırlar.

“UTANGAÇ TESTİS” İLE “İNMEMİŞ TESTİS”İ AYIRT EDİN”

Erkeklerde hormon ve sperm üretimi için iki testisin de torbada olması gerekir. İnmemiş testiste bir veya iki testis torbada bulunmaz. Bu durumda testis fonksiyonu kaybolabilir.

Utangaç testis denilen durumda da testisler torbada görünmez. Testisler utangaçsa, torbadan içeri kaçabilir.

İnmemiş testisi utangaç testisle karıştırmamak çok önemlidir. Utangaç testis testi yaparak inmemiş testisi utangaç testisten ayırt etmek doktorun görevidir.

Utangaç bir testisle karıştırılıp tedavisi geciktirilen bir durum, testisin kaybedilmesine neden olabilir. Ayrıca bebeklikte torbada testisleri olan bazı inmemiş testis hastaları büyüyebilir ve sonraki yaşlarında testisleri torbaya inemeyebilir ve bu durum sadece ameliyatla düzeltilebilir.

İnmemiş testisle karışabilecek utangaç testislerin de tedavi edilmesi gerekir.

İnmemiş testislerde vakit kaybetmeden takip edilmeli, sonuç alınamazsa testislerin torbaya yerleştirildiği ameliyatla acil tedavi uygulanmalıdır.

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