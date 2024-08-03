Erkek kadın boksör yine rahat kazandı madalyayı garantiledi

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Erkek kadın boksör yine rahat kazandı madalyayı garantiledi

Erkek olduğu iddia edilerek olimpiyatlara damga vuran Cezayirli boksör Imane Khelif, çeyrek final maçında Macar rakibini yenerek yarı finale çıktı ve madalya almayı garantiledi.

Erkek olduğu iddia edilen Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, Paris 2024 Oimpiyat Oyunları çeyrek final maçında Macar rakibi Luca Anna Hamori ile karşı karşıya geldi.

Khelif, yine rahat bir maç ortaya koydu ve her raundu puanla kazanarak Macar rakibini yenmeyi başardı ve yarı finale yükseldi.

MADALYAYI GARANTİLEDİ
Kadınlar 66 kg'da yarı finale çıkan Khelif, madalya kazanmayı garantiledi.

Khelif, yarı finalde elenmesi durumunda diğer kaybedenle birlikte bronz madalya kazanacak.

RAKİBİ BELLİ OLDU
25 yaşındaki Khelif'in rakibi, Busenaz Sürmeneli'yi yenen Taylandlı Janjaem Suwannapheng oldu.

MAÇ SONUNDA AĞLADI
Olimpiyattan diskalifiye edilmesi istenen boksör Imane Khelif, yarı finale yükseldikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve ''Yıllardır boks yapıyorum, bana haksızlık yaptılar. Ama Allah benimle, Allahu ekber.'' dedi.

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