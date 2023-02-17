Bilim camiası açıkladı. Erkekler için doğum kontrol hapı geliyor

tv100’de yer alan habere göre; Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan yeni bir araştırmada, fareler üzerinde yapılan deneylerde ilacın spermleri hareketsiz hale getirdiği gözlemlendiği bildirildi.

Genellikle kadınlar tarafından kullanılan doğum kontrol hapları, erkekler için de üretileceği vurgulandı. Erkeklerin içeceği hapın yüzde 100 etkili olması öngörüldü.

Spermleri geçici olarak felç ettiği ifade edilen ilaç erkek farelere enjekte edildi. Bulgular, ilacın gebeliği 2 buçuk saat boyunca yüzde 100, üç buçuk saatte ise yaklaşık yüzde 91 oranında önlediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, ilacın uygulanmasından 24 saat sonra tam doğurganlığın geri geldiğini ifade etti.

BİLİM İNSANLARI ÖNEMLİ GÖRÜYOR

Bilim insanları çok hızlı etki ettiği için bu yeni yaklaşımın doğum kontrol yöntemlerinde önemli bir atılım olacağı görüşünde olduğu vurgulandı. İlerleyen yıllarda insanlar üzerinde denenmesi de hedeflendi.

Buck ve meslektaşları, deneyde kullanılan ilacın sAC'yi engellediğini anladıktan sonra bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağını görmek istedi.

Spermlerin hareketsiz kalarak vajinal yol boyunca yumurtayı döllemek üzere ilerleyemediği anlaşıldı.

Çalışmaya destek veren Ulusal Sağlık Enstitüleri Doğum Kontrol Araştırma Şubesi'nin program görevlisi Chris Lindsey, ilacın cinsel ilişkiden önce yalnızca bir kez alınması gerekeceğini vurguladı.

CİNSEL İSTEKTE AZALMA YARATABİLİR

Erkeklerde doğum kontrolü için sadece iki seçenek mevcut: Vazektomi ve prezervatif.

Kadınlarda çok daha fazla seçenek olsa da örneğin doğum kontrol haplarının birçok yan etkisi olduğu biliniyor. Bunlar arasında adet dönemleri arasında kanama, mide bulantısı ve cinsel istekte azalma gibi etkiler var.

ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden Jochen Buck, “Bu, erkeklerde doğum kontrol çalışmaları alanında gerçek bir devrim niteliğinde” diye konuştu.

Önceki araştırmalar, spermlerin hareket etmek için çözünür adenilil siklaz (sAC) adı verilen bir proteine ihtiyaç duyduğunu göstermişti.

Nadir görülen genetik mutasyonlar nedeniyle sAC üretemeyen erkeklerin kısır olabileceği biliniyor.