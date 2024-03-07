Erkeklerin aldatıp aldatmayacağını bu yöntemle anlıyor. İhaneti hemen buldu

ABD'nin Los Angeles kentinden yaşayan Fiona Shea isimli bir kadın, karşısındaki bir erkeğin aldatma enerjisine sahip olup olmadığını anlamanın kusursuz bir yolunu bulduğuna söyleyince sosyal medyada sallandı.

Erkeklerde dikkat edilmesi gereken iki tehlikeli işaret olduğunu söyleyen Shea, "Bu yöntemi uyguladığınızda anında yakalarsınız. Sosyal medya erkeklerin tüm kişiliğini ortaya çıkartır" ifadelerini kullandı.

Shea'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bir erkekten şüpheleniyorsanız sosyal medya hesabına mutlaka bakın. Çok fazla kadını takip eden erkeklerin aldatma potansiyeli yüksektir. Tanıştığı her kızı takip ediyorsa aldatma enerjisi vardır. Herhangi gittiği bir restorandaki kadını takip ediyorsa aldatma ihtimali yüksektir."

İnsanlara hiç sosyal medyası olmayan veya çok sayıda kadın arkadaşı olan erkeklere dikkat etmelerini tavsiye eden Shea, "Sosyal medyası olmayan erkekler kadınlarla bizzat flört ediyorlar; önünüzdeki garsonla flört ediyorlar. Erkeğin çok sayıda kadın arkadaşı varsa onun arkadaş canlısı olduğunu düşünürsünüz. Ama sonra bazı çizgilerin bulanık olduğunu fark edersiniz." dedi.