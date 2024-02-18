Erkeklerin memeleri neden yağlanır

Erkeklerde meme yağlanması neden olur? İşte ayrıntıları...



Erkeklerin canını sıkan bir sorun. Memede yağ birikmesi. Bu durumdan rahatsız olan erkeklerin kabusu haline geliyor. Tıbbi terimi jinekomasti. Günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, nasıl oluşuyor? İşte cevabı…

Erkeklerde meme yağlanması sadece kilolu erkeklerde görülmez, zayıf erkeklerde de ortaya çıkabilir. Memede yağlanmayı önlemek için sağlıklı beslenmek şart. Ergenlik döneminde hormon seviyelerindeki değişimler de sık görülen bir durumdur. Bu dönemde vücut hormonlara duyarlı bir hal alır.

Ergenlik döneminde alınan hızlı ve kontrolsüz kilolar, kadınlık hormonu seviyesini yükseltip, erkekte süt bezlerinin büyüyüp aktif olmasına sebep olur. Bu durum uzun süre devam ederse kalıcı meme yağlanması problemi yaşanabilir.

Erkeklerin ergenlik çağında aldıkları kilolarla östrojen seviyesinde yükselme ve testosteron seviyesinde düşme memede yağlanmaya neden olur. Eğer kişi; yeme içme alışkanlıklarını değiştirmezse ve kötü beslenme alışkanlığını sürdürürse hormon dengesi bozulur. Böylece ameliyat gerekebilir.

MEMEDE YAĞLANMA NASIL ÖNLENİR?

Erkeklerin bazı gıdalardan uzak durması gerekir. Bunlar prolaktin ve östrojen hormonunu artıran gıdalardır. En önemli sebep östrojen hormonunun yükselmesidir. Hurma, soya içerikli gıdalar, nar gibi östrojen içerikli tüm gıdalardan kaçınmak, bu problemi önlemeye ve daha da kötüleşmesine engel olacaktır.

Prolaktin hormonu; anne sütünü artıran bir hormondur. Normalde anne olacak kadınların, bebeğinin doğumuna yakın salgılanmaya başlar ve emzirme döneminde çok fazla artar. Bu hormonun erkeklerde fazla salgılanması, memede yağlanmaya yol açar.

ERKEKLERDE MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI

Erkeklerde meme küçültme ameliyatı, her yaşa uygun bir operasyondur. Kişide 20’li yaşların sonunda ve sonrasındaki dönemlerde yaşlılık dönemine kadar bu ameliyatın yapılmasında bir sakınca yoktur. Meme yağlanması problemi, ilaç kullanımı nedeniyle de olabilir. Bu yüzden ilaç kullanımına dikkat etmek gerekir.

PEKİ NE YAPMALI?

Şeker ve şekerli tüm gıdalar, metabolizmayı ve hormon dengesini kötü etkiler. Meme yağlanması problemi yaşayanlarda şekerin vücuttan uzaklaştırılması gerekir.

Erkeklerin memede yağlanma problemi; düzenli spor yaparak çözülebilir. Ama bu problemi bu şekilde çözmek için en kısa zamanda harekete geçmek şart. Dengeli ve yeterli beslenmek, bu problemi gidermede çok etkilidir.