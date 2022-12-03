AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar

Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon adlı programa konuk olan AKP'li Metin Külünk'e sorulan bir soru dakikalarca alkışlandı. Soruyu soran kadın, "Size soracak onlarca sorum olmasına rağmen erken ayrılmak durumunda kalıyorum. Bunun sebebi de ülkeye sayısız alınan yabancı uyruklular..." ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Oğuzhan Uğur o anları sosyal medya hesabından "Susturamadığım ilk alkış" notuyla paylaştı.

"Onlarca sorum olmasına rağmen erken ayrılmak durumunda" kalıyorum diyen kadın, erken ayrılmasının sebebini de, ülkeye iktidar tarafından alınan yabancı uyruklular nedeniyle sokaklarda güvenle yürüyememesini gösterdi.

Vatandaşın bu sözleri diğer seyirciler tarafından o kadar alkışlandı ki ne sunucu Oğuzhan Uğur susturabildi ne de vatandaş sorusunu tamamlayabildi.