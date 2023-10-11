Erken ergenlik için risk oluşturabiliyor. Bu maddelere dikkat

Uzmanı, “Endokrin bozucu maddeler erken ergenlik için de risk oluşturabiliyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erken ergenlik için risk oluşturabiliyor. Bu maddelere dikkat

Editör: Erkavim Yıldırım

Doç. Dr. Sağsak, endokrin bozucuların nerelerde bulunduğu ve maruziyeti azaltmak için neler yapılması gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Son yıllarda kız çocukları arasında erken ergenliğin daha sık görüldüğünü söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Sağsak, maruz kaldığımız endokrin bozucuların giderek artmasının bu durumun nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Çocuklarda erken ergenliğe dikkat çeken Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Sağsak, endokrin bozucuların neler olduğunu ve nasıl korunabileceğimizi anlattı.

Endokrin bozucuların hormon sistemimizi etkileyerek sağlığımızı bozduğunu söyleyen Doç. Dr. Sağsak, bu maddelerin doğal ve sentetik olarak ikiye ayrıldığını belirtti.

Doç. Dr. Sağsak, doğal endokrin bozucuların bitkisel kaynaklı hormon benzeri maddeler olan fitoöstrojenler, sentetik endokrin bozucuların ise temizlik ürünleri, plastikler ve tarım ilaçları olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Sağsak, endokrin bozucuların kız çocuklarında erken ergenlik, erkek çocuklarında ise meme büyümesine yol açabildiğini vurguladı.

Doç. Dr. Sağsak, endokrin bozuculardan korunmak için organik gıdalar tüketmek, plastik kaplarda yemek pişirmemek ve ısıtmamak, temizlik ürünlerini az kullanmak ve sigara dumanından uzak durmak gerektiğini önerdi.

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