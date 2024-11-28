Erken final seyirciyi kızdırdı! Başladığı gibi bitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erken final seyirciyi kızdırdı! Başladığı gibi bitti

Gizli Bahçe, Aşk, Evlilik, Boşanma derken yeni başlayan Kalpazan da erken final kararı aldı. Kalpazan’ın final kararı, izleyiciler tarafından tepki gördü. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal ise böyle veda etti.

Seyircisi tarafından büyük beğeniyle izlenen Kalpazan dizisi, beklenmedik bir şekilde erken final yapma kararı aldı. Kalpazan dizisinin erken final yapma kararı, dizinin hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

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SEYİRCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sürpriz karar sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırdı. Seyirciler bu karara tepki göstererek hastagler açtı.

Dizinin başrol oyuncuları Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

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“RUHUMUZU EZEMEYECEKLER”

Çağlar Ertuğrul, Instagram hesabı üzerinden Deniz Baysal ile birlikte bir fotoğraf paylaştı ve "Ruhumuzu ezemeyecekler" notunu ekledi. Bu anlamlı mesaj, izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde desteklendi.

Deniz Baysal ise, gelen destek mesajlarının ardından takipçilerine teşekkür ederek, "Arkadaşlar çok güzelsiniz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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