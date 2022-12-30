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Erdoğan Bahçeli görüşmesinden erken seçim tarihi sızdı

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Yarkadaş, Saray'da buluşan Erdoğan ile Bahçeli'nin seçim tarihini konuştuklarını ve seçim için 9 Nisan 2023 tarihinin gündeme geldiğini söyledi. 

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:09
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Erken Seçim tarihini açıkladı. Erdoğan Bahçeli görüşmesinden Yarkadaş'a sızdı

Erdoğan Bahçeli görüşmesinden erken seçim tarihi sızdı
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Basına kapalı olan görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli, Erdoğan'a 99 adet gül verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğum günü 1 Ocak'ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.

Ziyarette ne konuşulduğu merak konusu olmuştu. tv100 ekranlarında yayımlanan Sağlı Sollu'da tv100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin AKP kulislerinde konuşulanları canlı yayında aktardı.

Yarkadaş, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra AKP'li isimlerle görüştüğünü belirterek, "Bugün Erdoğan’la Bahçeli’nin görüşmesinin öncesi ve sonrasında tanıdığım AK Partilileri aradım, seçimlerin 9 Nisan 2023 tarihinde yapılmasının konuşulduğu hatta listelere girmesi beklenen İl Başkanlarının önümüzdeki günlerde istifalarının alınacağı söylendi." dedi.

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