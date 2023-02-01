Erken teşhis hayat kurtardı

İHA’nın haberine göre; Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü ile geçen yıl protokol imzalayan Akdeniz Belediyesinin erken tanı ve tedavide büyük önem taşıyan meme ve kolon kanseri taraması devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve kadın sağlığı açısından büyük önem taşıyan hizmet çerçevesinde kadınlar, servis araçları ile kan tahlilleri için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) götürülüyor.

Merkezde yapılan test ve taramalar sonucu risk grubunda olduğu tespit edilen ve tedavi süreci başlayan kadınların takibi de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Kadınların, ücretsiz Onkobüs Servis Hizmeti ile tedavi görecekleri hastanelere ulaşımı sağlanıyor.

Meme kanseri olduğu anlaşıldı.

Bu hizmetten faydalanan 100’lerce kadından biri olan 3 çocuk annesi Gülcan Sağır, Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmet sayesinde meme kanseri olduğunu öğrendi. Erken tanı ile hastalığının ilerlemesi engellenen Sağır, gördüğü tedavi sayesinde iyileşme sürecine başladı.

Projeyi İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak yaptıklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Meme kanseri ve kolon kanseri konusunda İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı KETEM bölgesine hastalarımızı taşıdık. Bu sayede bir vatandaşımızın hastalığı erken teşhis edildi ve tedavi edildi. Gülcan Hanım bu sayede hayata tutundu. Bu tür hizmetleri önemsiyorum. Çünkü hastaneye gidip test yaptırmayan, hastalığı kendine yakıştıramayan vatandaşlarımızı hastalığının ilk evrelerinde tespit ediyoruz ve onları hayata tutunduruyoruz” dedi.

Mersin’de ilk defa Akdeniz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘onkobüs’ hizmetine de değinen Gültak, “Onkolojinin ilk dört harfini, otobüsün ise son üç harfini alarak bu projeye ismi koyduk. Bu projenin amacı; kanser hastası olan, Şehir Hastanesi veya Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalarımızın ulaşımını kolaylaştırmak istedik. Bazı hastalarımızın imkanları olmadığı için gidiş gelişleri zor olabiliyor. Hastalarımız kemoterapi tedavisinden sonra yorgun ve rahatsız olabiliyor. Biz de bu hastalarımızı evlerinden alıp, hastanelere götürüyoruz. Tedavilerinden sonra da tekrardan evlerine kadar bırakıyoruz. Bu hizmeti Mersin’de veren tek belediyeyiz” diye konuştu.

Yakın zamanda İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yeni bir protokole daha imza atacaklarının müjdesini veren Gültak, “İl Sağlık Müdürlüğü tarafından evlerinde bakım gören, doktora gidemeyen hastalarımızın, evlerinde doktor tarafından tedavi edilip, teşhislerinin konulup reçetelerinin yazılması konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ile yeni bir projeye imza atacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen kanser taraması sayesinde hastalığını öğrendiğini söyleyen 51 yaşındaki Gülcan Sağır ise şöyle konuştu: “Yapılan taramalar sonucunda hastalığı 1’inci evrede fark ettik. Hastalık henüz yeni başlamıştı. O süreçte hemen ameliyat oldum. Hastanede, onkobüs hizmetinin broşürlerini gördük. Akdeniz Belediyesini aradık ve hemen bizimle ilgilendiler. Kemoterapi ve radyoloji tedavileri sürecinde, bizi evden alıp hastaneye götürdüler. Tedaviden sonra da geri getirdiler. Bu hizmetten çok memnun kaldım. Bundan dolayı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyorum. Ben dahil birçok kadının bilmediği şeyler vardı. Bu hizmet sayesinde ben de öğrendim. Benim isteğim herkesin tarama yaparak hastalığı erkenden öğrenmesi.”

