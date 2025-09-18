Erken uyarılar yetersiz kaldı!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Pakistan’da 26 Haziran'dan bu yana yağan muson yağmurları nedeniyle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, sellerde 274'ü çocuk, 163'ü kadın 1002 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) tarafından ülkede 26 Haziran'dan bu yana muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sellere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, sellerde 274'ü çocuk, 163'ü kadın 1002 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, bu yılki muson yağmurlarının sellere ve taşkınlara yol açabileceği uyarısını erken yapılmasına rağmen, yerel yönetimler ile afet kurumlarının bu uyarılara yeterince hazırlık yapmadığını belirtti. Yetkililer, sellerin 2022'de 1700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara yol açan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu kaydetti.

pakistan.jpg

pakistan1.jpg

Son Haberler
CHP'li yönetici hakkında tahliye kararı!
CHP'li yönetici hakkında tahliye kararı!
Anahtar Parti’de Yeşilova ve Topakkaya’ya yeni belde başkanları atandı
Anahtar Parti’de Yeşilova ve Topakkaya’ya yeni belde başkanları atandı
Lastiğin içindeki sır çözüldü! 5 Kişi gözaltına alındı
Lastiğin içindeki sır çözüldü! 5 Kişi gözaltına alındı
YRP Nevşehir’de Altınışık ile yola devam ediyor
YRP Nevşehir’de Altınışık ile yola devam ediyor
Onana'dan Fenerbahçe maçı için flaş sözler! 'Farklı sebeplerden dolayı kazanamadık'
Onana'dan Fenerbahçe maçı için flaş sözler! 'Farklı sebeplerden dolayı kazanamadık'