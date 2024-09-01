Erman Toroğlu 15 yaşındaki kaleciyi yerden yere vurdu

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibine 5-1 mağlup oldu.

Alınan bu farklı mağlubiyet gündeme otururken eleştiriler Adana Demirspor’un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer’e yöneldi.

Dönmezer yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelirken Erman Toroğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.

Dönmezer’e futbol ukalası diyen Erman Toroğlu açıklamasında, "Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi biraz futbol ukalası. Muslera bile senin yaptığın rahatlıkları yapmıyor. Portakal, orda kal demişler. Daha çok küçüksün. Böyle rahatlıklara gelmez futbol" ifadelerini kullandı.