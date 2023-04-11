﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet

Karagümrük-Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli Valencia'nın Karagümrük ceza alanında düşürülmesi damgasını vurdu.

Hakem Abdulkadir Bitigen oyunu durdurdu, VAR'dan gelen bilgi sonrasında da devam ettirdi.

Peki bu pozisyonda penaltı var mıydı, yok muydu?

Eski hakem Erman Toroğlu, Sabah gazetesindeki yazısında pozisyonu değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu'nun yazısından bir bölüm şöyle:

"Hakem Abdulkadir Bitigen maçı çözecek bir hakem değil. Oyun giderse o da götürüyor. Bir penaltı pozisyonu var Valencia'nın. Hakem göremeyebilir, VAR (Emre Malok) baktı, penaltı olmadığına karar verdi. Pozisyon gri miydi yoksa siyahbeyaz mı? Çağırması gerekirdi. Sen çağır, maçın hakemi karar versin. Maçı sen mi idare ediyorsun, maçın hakemi mi? Maalesef bu işler Türkiye'de artık tam bir rezalete gidiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, maç oynanırken kural değişiyor. Hem de maçta değil TFF'de."