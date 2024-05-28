Erman Toroğlu açıkladı Galatasaray karıştı

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile aylarca süren şampiyonluk yarışına giren Galatasaray mutlu sona ulaştı.

Süper Lig’in son haftasında Konyaspor’u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar 102 puana ulaşan Galatasaray Fenerbahçe’nin 3 puan önünde şampiyon oldu.

BOMBAYI PATLATTI

Süper Lig’de alınan 24. Şampiyonluk sonrası Galatasaray’da kutlamalar hala devam ederken Erman Toroğlu Galatasaray’ı karıştıran bir açıklamada bulundu.

"OKAN BURUK'A SÖVDÜĞÜNÜ BEN BİLİYORUM"

Galatasaraylı bir futbolcunun Okan Buruk’a küfürler ettiğini söyleyen Erman Toroğlu, "Galatasaray'da çok kritik maçlarda Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera takımı ateşledi. Saha dışında da bir şeyler oldu. Ben bir oyuncunun bir maçta Okan Buruk'a sövdüğünü biliyorum. İsmini vermek istemiyorum. Birlik olmayı başardılar" dedi.

CADI AVI BAŞLADI

Toroğlu’nun bu açıklamaları sonrası o ismin kim olduğunu merak eden sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı ateşe vererek o ismi aramaya başladı.