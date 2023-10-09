Erman Toroğlu: Ben olsam Fenerbahçe'nin penaltısını vermem

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında kazandığı penaltı kararının yanlış olduğunu ileri sürdü.

Erman Toroğlu: Ben olsam Fenerbahçe'nin penaltısını vermem

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında kazandığı penaltının yanlış karar olduğunu belirtti.

Toroğlu, Sabah gazetesindeki yazısında üç büyük takımın da maçlarında hatalı kararlar verildiğini ileri sürdü.

Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayan takımlar maçlara çıkmadan önce psikolojik olarak çökmüş oluyorlar. Böyle bir olay hakemlerde de başladı. Onlar da bu iki takımdan etkileniyorlar.

Mesela Beşiktaş maçının hakemi, "Beşiktaş'a bir şey olursa yanlışlıkla, ben yandım" havasındaydı. Çünkü Beşiktaş'ın takımı Galatasaray ve Fenerbahçe ayarında değil. Bir de yönetim-seyirci olayları çıkınca futbolcular da sahada psikolojik olarak rahatsızlar. Bir penaltı verdi Beşiktaş'ın lehine, bir daha baksın bakalım verir mi? Hadi o verdi, VAR'daki ne iş yapar? Bu geçtiğimiz aylarda kellesi koparılacak hakemler arasında dün VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu bulunuyordu. Bunlar hep sahnedeler. Zahmet edip hakemi VAR'a çağırmadı. Niye, korkuyorlar...

Sonra Fenerbahçe maçı başladı. Mesela Fenerbahçe maçında da bir penaltı pozisyonu var Dzeko'nun kazandığı. Dikkatli baktığınızda verir misiniz vermez misiniz? Ben olsam vermem. Fenerbahçe'nin de zaten buna ihtiyacı yok.

Yani bakınız üç maç… Cumartesi günü Muslera atılır, Beşiktaş maçında oynayamaz. Beşiktaş'ın penaltısı verilmez hatta Cenk'e kart bile verilir. Adamın kaval kemiğine tabanıyla bastığı için hani yani! Dzeko da çok profesyonel ayağını soktu, aldı. Aynı penaltıyı Fenerbahçe'nin aleyhine versen ne olur, öyle düşünmek lazım.

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