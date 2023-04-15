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Erman Toroğlu: Nelsson'a kırmızı olması gerekir

Erman Toroğlu, Galatasaray-Kayserispor maçının hakemi Mustafa Kürşad Filiz'i eleştirdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 07:14
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Erman Toroğlu: Bu hakemlere kentsel dönüşüme gitmeli

Erman Toroğlu: Nelsson'a kırmızı olması gerekir
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Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray-Kayserispor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Erman Toroğlu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Maalesef maçın ilk yarısına hakem Mustafa Kürşad Filiz damgasını vurdu. Bir pozisyon var, önce Galatasaray'ın aleyhine faul verdi, sonra Galatasaray lehine penaltıya döndü, Kayserisporlu Hosseini'ye kırmızı kart çıkardı. Ondan 5 saniye önce bir pozisyon var , 'acaba ona mı verdi' dedik ilk önce ama pilot kameradan ona vermediği ortaya çıktı. 

- İlk yarı biterken bu sefer Kayserispor hücumunda Nelsson çok net rakibini indirdi. Kesinlikle kırmızı kart olması gerekir, ama hakem devam ettirdi. VAR devreye girdi, sonuç değişmedi, ne konuştukları meçhul. 

- Her maçta hakem var. Olması da normaldir çünkü bu hakem olayı öyle 3-5 ayda çıkan bir olay değil. Bu alemin temeli çürük! Bu hakemlerin binası onarım tutmaz. Kentsel dönüşüme gitmeli.

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