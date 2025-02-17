Erman Toroğlu "Bugün maçı izlemek için para versem parama yazık"

Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu "Bugün maçı izlemek için para versem parama yazık"

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu Çaykur Rizespor Galatasaray maçını değerlendirdi.

Lider Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek kritik bir üç puan aldı. Hakem yorumcusu Erman Toroğlu Ekol Tv'de maçı yorumladı.

"PARAMA YAZIK OLURDU"

Toroğlu "Galatasaray çok kötü oynadı. Milli takımı çalıştıracak yerli hoca yok diyorum bana kızıyorlar. Rize top oynamadı. Galatasaray gol atınca geriye gitti Rize. Şu Galatasaray'dan puan alamıyorsan çok kötü. Maçta yazacak bir şeyler bulamadım. Teknik olarak hiçbir şey yok. İki takımda da yok. Alkmaar maçı zor olacak. Galatasaray uzun zamandır iyi değil. Türkiye Ligi'nde oynuyorlar. Ben bugün maçı izlemek için para versem parama yazık." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Okan Buruk "Uzaydan hakem gelse benim için fark etmez"
Okan Buruk "Uzaydan hakem gelse benim için fark etmez"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi
24. haftada üç büyükler fire vermedi!
24. haftada üç büyükler fire vermedi!
Tahliye edilen 2 kişi Güran ailesi tarafından karşılandı
Tahliye edilen 2 kişi Güran ailesi tarafından karşılandı
Gazetecinin bağırsağını delen doktordan ortalığı karıştıracak açıklama!
Gazetecinin bağırsağını delen doktordan ortalığı karıştıracak açıklama!