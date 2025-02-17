Erman Toroğlu "Bugün maçı izlemek için para versem parama yazık"

Lider Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek kritik bir üç puan aldı. Hakem yorumcusu Erman Toroğlu Ekol Tv'de maçı yorumladı.

"PARAMA YAZIK OLURDU"

Toroğlu "Galatasaray çok kötü oynadı. Milli takımı çalıştıracak yerli hoca yok diyorum bana kızıyorlar. Rize top oynamadı. Galatasaray gol atınca geriye gitti Rize. Şu Galatasaray'dan puan alamıyorsan çok kötü. Maçta yazacak bir şeyler bulamadım. Teknik olarak hiçbir şey yok. İki takımda da yok. Alkmaar maçı zor olacak. Galatasaray uzun zamandır iyi değil. Türkiye Ligi'nde oynuyorlar. Ben bugün maçı izlemek için para versem parama yazık." ifadelerini kullandı.