Erman Toroğlu büyük skandalı açıkladı. 'TFF Başkanı isterse belgeleri veririm'

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Bu federasyon göreve geldi. Başkan (Mehmet Büyükekşi) geldi baktı ki işler sakat! Dedi ki; maçları 2 gözlemci izleyecek. Birisi evde oturup televizyondan seyredecek. Öteki maça gidecek. Bunların ikisi birbirleriyle konuşmayacak. MHK başkanıyla, federasyon üyeleriyle de konuşmaları yasak!3 saatte raporlarını yazacaklar. TFF'ye gönderecekler. TFF de hakemler hakkında karar verecek.

Bu sene Lale Orta ekibi geldikten sonra gözlemcilerden bazıları çok enteresan maçlarda maçlarını söylemeyeceğim enteresan olaylar oluyor.

Bir maçtan sonra gözlemcinin birisi diğer gözlemciyi arıyor. Konuşuyorlar, yasak olmasına rağmen. Birisi diyor ki 3 tane büyük hata var. Ben düşük puan vereceğim. Diğeri hayır ben yüksek vereceğim.

Düşük puan vereceğim diyen adam raporunu yazıyor. Yüksek puan vereceğim diyense Lale Orta'yı arıyor. Diyor ki; öbür arkadaş hakemle ilgili 3 büyük hatayı yazacak. Ben yüksek vereceğim diyor.

Bunun üzerine Lale Orta o gözlemciyi arıyor. Düşük verme diyor. Göçlemci yapamam deyip raporunu gönderiyor. Ondan sonra o gözlemciye bir daha maç vermiyorlar, diğerine veriyorlar.

Eğer federasyon başkanı isterse ona belgeleri veririm. Başkasına vermem. Anlatırım da. İsterse o gözlemciyi de yollarım yanına. O gözlemci eski bir FIFA hakemi.

Daha bunun gibi var. Sen nasıl telefon açarsın ya. Sen kimsin Lale Orta?

Sayın federasyon başkanı senin bunlardan haberin yok.

Bunlar ligi dizayn ediyor ya. Ayar veriyorlar."