Erman Toroğlu çıldırdı: Hıyarsın Erman hıyar

St. Gallen ile Konferans Ligi play-off turunda penaltı atışlarıyla elenerek turnuvaya veda eden Trabzonspor’da fatura teknik direktör Abdullah Avcı’ya fatura kesilmişti.

Kulüp, Avcı ile yollarını ayırma kararı almasının ardından Avcı’nın Trabzonspor’dan alacağı tazminat gündeme geldi.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, SkySpor’daki son programında Abdullah Avcı’ya ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

“HIYAR ERMAN”

“Trabzon'da Abdullah Avcı fiyasko!” diyen Toroğlu, “Çalıştığından daha fazla tazminattan kazandı. Bazen düşünüyorum da, ulan Erman, gittin gittin yorumcu oldun hıyar! Bir teknik adam ol, mangırı götür! Anlaş 1 milyon, tazminat 2 milyon! Hıyar Erman!” ifadelerini kullandı.