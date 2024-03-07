Erman Toroğlu çok kızdı: Sen ne anlatıyorsun 7 yiyecektin be

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Erman Toroğlu çok kızdı: Sen ne anlatıyorsun 7 yiyecektin be
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, sert açıklamalarda bulundu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u eleştirdi.

Toroğlu, katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'la oynadıkları maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk diyor ki, biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Senin aleyhine hata yapınca öyle demiyorsun ama.

Bu toplara giriyorsan ya hep konuş. Ya da girme sus. Samimi gelmiyor.

Söylediklerinin arkasında durararak konuş ki biz de sana inanalım.

Avrupa'daki maçlarda hakemlerden memnun değilmiş. Tamam, Şampiyonlar Ligi'nde birkaç hatalı karar var.

Peki Sparta Prag seni hakemle mi yendi? Rövanştaki maç uzatmalara gitse 6-7 yiyecektin be! Sen ne anlatıyorsun?"

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