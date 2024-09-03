Erman Toroğlu dayanamadı: Bütün Avrupa geri zekalı!

Transfer dönemi boyunca rakiplerinin bir adım gerisinde kalan Galatasaray Osimhen transferi ile birlikte ortalığı karıştırdı.

11 milyon Euro maaş karşılığında oyuncuyu Napoli’den 1 yıllığına kiralayan Galatasaray yönetimi taraftarlarına kendini affettirdi.

SKY Sports Youtube kanalında Osimhen transferini değerlendiren Erman Toroğlu ise ateş püskürdü.

"BU PARALARI NASIL VERİYORSUNUZ"

11 milyon euroluk maaşını çok bulan Erman Toroğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyorsunuz. Bu paraları nerelerden buluyorsun, sonra niye ağlıyorsunuz? Bu paraları nasıl veriyorsunuz?" dedi.

"BÜTÜN AVRUPA GERİ ZEKALI BİZ ALIYORUZ"

Oyuncunun Galatasaray’a gelmesini sorgulayan Erman Toroğlu, "Bu adamın değeri 100 milyon Euro'ymuş. Bu adamı kimse almıyor, bütün Avrupa geri zekalı, biz alıyoruz! Kendimizi niye avutuyoruz? Batshuayi'yi aldın, bir de Icardi var. Bunu niye alıyorsun, kimi aldatıyorsunuz?" sözlerini sarf etti.