Erman Toroğlu Galatasaray başkanı olmasını istediği ismi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu Galatasaray başkanı olmasını istediği ismi açıkladı
Erman Toroğlu'ndan şaşırtan bir Galatasaray çıkışı geldi.

Trednyol Süper Lig’de adım adım sona doğru gelinirken Fenerbahçe’nin 3 puan önünde bulunan Galatasaray’da yaklaşan seçimler için heyecan artarak devam ediyor.

25 Mayıs’ta düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul’da mevcut başkan Dursun Özbek ve muhalif aday Süheyl Batum yarışacak.

Kıran kırana geçmesi beklenen seçimleri kimin kazanacağı belli olmazken Erman Toroğlu’ndan ilginç bir açıklama geldi.

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ERGİN ATAMAN DEDİ

Spor dünyasından gelen insanların başkan olmasını istediğini söyleyen Erman Toroğlu Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’ın Galatasaray’a bir gün başkan seçilmesini istediğini söyledi.

Toroğlu yaptığı açıklamada, "Ergin Ataman, Panathinaikos'ta güzel işler yapıyor. Başarılı buluyorum. Kendisi Galatasaray başkanlığına da kafayı takmış. Keşke Galatasaray'a başkan olsa. Ben spordan gelen adamları yönetimde görmeyi isterim" dedi.

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