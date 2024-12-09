Erman Toroğlu, Galatasaray - Sivasspor maçı hakeminin telefon görüşmelerini işaret etti

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Erman Toroğlu, Galatasaray - Sivasspor maçı hakeminin telefon görüşmelerini işaret etti

Erman Toroğlu, Rey Manaj - Barış Alper Yılmaz pozisyonunda kırmızı kart göstermeyen Turgut Doman'a ağır sözlerle yüklendi.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Sivasspor – Galatasaray maçından sonra değerlendirmelerde bulundu.

Rey Manaj’ın Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faul ve Turgut Doman’ın kararını yorumlayan Toroğlu ciddi iddialarda bulundu.

"TELEFON GÖRÜŞMELERİ DİNLENİRSE ÇOK ŞEY ÇIKAR"

Hakemin art niyetli olduğunu belirten Toroğlu, "Turgut Doman'ın telefon görüşmeleri dinlenirse çok şey çıkar. Net söylüyorum. Bu normal bir şey değil çünkü. Burada taammüden cinayet var. Normal bir iş değil bu. Bunun kafasında başka bir şey var, art niyet arıyorum abi. Bu sakat bir şey, ahlak noksanı bir hakem bu. Eğer buna bir tane daha maç verirlerse O MHK'yı bir defada götürürüm. MHK'nın hemen açıklama yapması lazım. 'Hakemlikten yolluyoruz' demeleri lazım” dedi.

"BU AKŞAM BİLETİN KESİLMESİ LAZIM"

Turgut Doman’a düdük astırılması gerektiğine dikkat çeken Toroğlu, "MHK, 40 yaşından sonra Turgut Doman'ı kurtarmak istiyor. Turgut Doman hadi orada görmedin, seni Alper Çetin çağırdı. Baktın, baktın tekrar gelip sarı kartla devam ettin. Turgut Doman denen adamın bu akşam biletinin kesilmesi lazım" dedi.

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