Erman Toroğlu Galatasaray ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi

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Erman Toroğlu Galatasaray ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi

Yorumcu Erman Toroğlu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin santraforlarını değerlendirmeye aldı.

Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1'lik skorla geçerken maçta Osimhen bir gol atarken Morata ise sonradan oyuna girerek iki gole imza attı.

"DÖN FENERE KİMLER VAR"

Sarı kırmızılı takımın hücum gücünü değerlendiren Erman Toroğlu "Galatasaray’ın santrforu Osimhen, yedek santrforu Morata, sakatlanan santrfor kim Icardi. Rakip takımlar için diyorum ki Allah muhafaza Icardi sakatlanmasaydı üçlü forvet oynasaydı ne olurdu? Dön Fenere kimler var? Cenk Tosun, Dzeko, Ennesyri. Hocam farklı ya.." ifadelerini kullandı.

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